Шипшев объяснил причины поражения «Тамбова» в матче с «Ахматом»

Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев рассказал, почему его команда уступила «Ахмату» (0:1) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.

«Не дотерпели, — сказал Шипшев в эфире канала «Матч премьер». — Могли взять очко. На победу точно не наиграли. Ребята молодцы, терпели. Очень тяжело, когда ты постоянно находишься в обороне. Качественный выход из обороны сегодня у нас не получался. Наверное, поэтому нас и дожали в конце. Мы освежали линию нападения, чтобы зацепиться, убежать в быструю атаку, но не сработали наши замены».