Шейдаев стал игроком "Динамо"

Как ранее сообщал "СЭ", нападающий Рамиль Шейдаев стал игроком московского "Динамо". 23-летний футболист подписал с клубом контракт на один год.

В прошлом сезоне Шейдаев выступал за "Крылья Советов", где принял участие в 18 матчах РПЛ и забил 4 гола.

Ранее азербайджанский форвард выступал за "Зенит", "Рубин", "Трабзонспор", "Жилину" и "Карабах".

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