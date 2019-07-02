Шейдаев стал игроком "Динамо"

Как ранее сообщал "СЭ", нападающий Рамиль Шейдаев стал игроком московского "Динамо". 23-летний футболист подписал с клубом контракт на один год.
В прошлом сезоне Шейдаев выступал за "Крылья Советов", где принял участие в 18 матчах РПЛ и забил 4 гола.
Ранее азербайджанский форвард выступал за "Зенит", "Рубин", "Трабзонспор", "Жилину" и "Карабах".
23-летний нападающий Рамиль Шейдаев подписал контракт с московским #Динамо сроком на 1⃣год! #fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/jShZMjbXSX— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 июля 2019 г.
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