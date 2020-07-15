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Шатов провел 200-й матч за «Зенит»

15 июля 2020, 23:08
Олег Шатов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Олег Шатов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник «Зенита» Олег Шатов вышел на замену на 84-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга» (4:1). Он заменил Себастьяна Дриусси.

Для футболиста это была 200-й матч за команду. В составе «Зенита» он выступает с 2013 года. В 2018 году играл на правах аренды за «Краснодар».

В 200 матчах за «Зенит» 29-летний футболист забил 31 мяч и сделал 41 голевую передачу. Вместе с сине-бело-голубыми он трижды стал чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды — Суперкубок.

Зенит — Оренбург

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