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Шаронов ждет новшеств от Тедеско в матче «Спартак» — «Рубин»

17 октября 2019, 14:53
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Тренер «Рубина» Роман Шаронов отметил, что ждет от нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско изменений в игре красно-белых.

— Понятно, что мы не владеем информацией, как будет играть «Спартак», — цитирует официальный сайт «Рубина» Шаронова. — Есть только информация, как играл «Шальке». Сейчас делаем больше акцент на свою игру. Все равно есть определенная информация по «Спартаку». Я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют, но изменения будут, потому что новый главный тренер их в любом случае внесет.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится 19 октября в 16.30 по московскому времени.

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https://rubin-kazan.ru/posts/roman-sharonov-dumayu-pauza-poshla-nam-na-polzu

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