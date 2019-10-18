Шаронов рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам болельщиков «Рубина»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов отметил, что футбол не может нести ненависть.

— Гадости с трибун? - Это выбор болельщиков, — цитирует sport.business-gazeta Шаронова. — Может быть, кто-то таким образом выплескивает свои эмоции. Кто-то приходит с негативными эмоциями, кто-то — с положительными.

То, что на нашу игру с «Тамбовом» пришло две тысячи зрителей — реакция на наш футбол и положение дел. Болельщики дали нам понять, что их это не устраивает. Мы можем их вернуть на трибуны только за счет того результата, который показывали в начале сезона. Болельщик разный, мы на него влиять не можем.

Почему перестал ходить к фан-сектору? Футбол не может нести ненависть. Это же не война. Когда мы играли против «Тоттенхэма», то чувствовали реакцию болельщиков на любое действие. Но там такой выбор у болельщиков, а у наших свое видение и представление, как поддерживать и реагировать на события матча. Но когда они футбол превращают в ненависть, то я с этим не согласен.

«Рубин» с 14 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, ближайший матч проведет 19 октября на выезде против «Спартака» в рамках 13-го тура чемпионата России. Начало встречи в 16.30 по московскому времени.

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