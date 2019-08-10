Шарль Каборе: "В матче со "Спартаком" самым главным было не проиграть"

Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Зенита", в интервью "Известиям" отметил, что неделю назад бело-голубым было важно не проиграть "Спартаку"​. Игра состоится 10 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Что можете сказать об итогах матча со "Спартаком" в прошлом туре?

– У нас была возможность победить, но не повезло – мы не смогли забить. Нам надо было просто реализовать свой шанс. "Спартак" – отличная команда с хорошими игроками, и это был очень важный матч для нас. Надеюсь, в следующий раз нам удастся реализовать наши возможности, потому что в дерби их было немного. Но команда в целом выглядела хорошо, было несколько отличных контратак. Тем не менее, мы не смогли добиться нужного результата, но что теперь… Самым главным было не проиграть.

– Вам не показалось, что качество поля на стадионе "Спартака" было не самым лучшим?

– Да, поле было немного тяжелым. Но это футбол, мы должны адаптироваться к любому покрытию. Сейчас нам необходимо показать хороший результат в матче против "Зенита" в следующем туре. Это очень значимая игра для нас.

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