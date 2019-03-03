Шарль Каборе: "Люблю Кононова как тренера. А еще у него сейчас отличная команда"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе после матча со "Спартаком" (1:1) тепло отозвался о главном тренере соперников Олеге Кононове. Ранее специалист возглавлял кубанский клуб.

- Владение мячом, контратаки, выход из обороны "Спартака". Все это было очень знакомым, - сказал Каборе. - Виден стиль Кононова. Вообще, очень люблю его как тренера. Хочу, чтобы у него все получилось.

- Этот "Спартак" - один в один "Краснодар" Кононова?

- Пока рано говорить. У Кононова отличная команда. Для него сейчас главное - результат. Хотя это не мое дело. Я думаю о своей команде.

- Какая у вас ситуация с контрактом?

- Мне предложили новый контракт. Мы сейчас обсуждаем его. Не могу сказать, покину я "Краснодар" или нет. Но этот клуб мне многое дал. (Ярослав Сусов)