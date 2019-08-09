Шарль Каборе: "Динамо" обязательно должно показать хороший результат в матче с "Зенитом"

Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе рассчитывает на хороший результат в матче 5-го тура чемпионата России против "Зенита". Игра состоится 10 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с "Зенитом", – цитируют "Известия" Каборе. – Вслед за игрой со "Спартаком" (0:0) нас ждет еще одна важнейшая встреча. "Зенит" – очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьезный подбор футболистов. У нас же новый коллектив, игрокам ещё предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат.

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