"Шапка "петух", как в детстве". Охранник ночного клуба – об одежде компании Кокорина и Мамаева

Сергей Козлов, охранник клуба "Эгоист", выступил в Пресненском суде города Москвы в качестве свидетеля по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
– Вы помните, кто и во что было был одет? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Шапка "петух", как в детстве, балахоны, белые кроссовки. (Смеется.)
– Вы сказали, что водитель начал "бычить". Что это значит?
– Он отвечал дерзко, я подумал так. Они у него спрашивали нормально, а он: "Че, ниче". Он что-то отвечал.
– Кокорина узнаете?
– Да.
– В то время, когда водитель бычил, что делал Кокорин?
– В тот момент, когда все началось, он стоял рядом.
– Водитель ударил или оттолкнул?
– Я не видел. Все было резко.
– Что кричал Кокорин?
– Не запомнил.
– Действия Александра Кокорина на что были направлены?
Судья просит поменять формулировку вопроса.
– Кокорин пытался остановить кого-то? – продолжает Стукалова.
– Не помню.
– Девушки тоже побежали в толпу?
– Вроде сразу же. (Дмитрий Зеленов)
Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.