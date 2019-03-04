Шапи Сулейманов впервые вышел в основе "Краснодара", Классон провел 80-й матч

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов провел первую игру в стартовом составе команды. Он вышел с первых минут на игру 26-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1). До этого форвард провел 25 матчей, выходя на замену, сообщает пресс-служба "быков".

Полузащитник Виктор Классон отыграл 80-ю игру в составе "Краснодара". Шарль Каборе провел 140-й матч в РПЛ.

Защитник Дмитрий Скопинцев дебютировал за "Краснодар". Он стал 169-м игроком, сыгравшим за клуб в официальных матчах.