Шандор Варга: «Венгер в Спартаке? Он готов поработать в России»

Известный агент Шандор Варга, имеющие обширные связи в английской премьер-лиге и личный друг Арсена Венгера прокомментировал информацию о том, что бывший тренер «Арсенала» может возглавить «Спартак».

— Венгер в «Спартаке»? Он уже 22 года тренировал красно-белый клуб (смеется). Я действительно был на матче «Спартака» с «Уралом». Но никаких переговоров с московским клубом по поводу Арсена. Но Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России. Ранее были предварительные разговоры с российскими клубами (конкретно называть не могу), и Арсен был готов рассматривать варианты. Он вообще считает, что чемпионат России недооценен западными специалистами, — сказал Варга (Виталий Айрапетов)

Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»