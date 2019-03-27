18:00 27 марта | Футбол — РПЛ

Шандор Варга: "Чаловым интересовались клубы из топ-5 английской премьер-лиги"

7
Обсудить

Представитель агентства Base Soccer Agency Шандор Варга заявил, что форвардом ЦСКА Федором Чаловым интересовались клуб английской премьер-лиги.

– В чем ваш интерес к Чалову?

– Это большой талант. Некоторое время назад на нас стали выходить клубы АПЛ – спрашивали информацию по Федору, просили проконсультировать. Мы присмотрелись к футболисту, узнали, можно ли подписать – и сделали это.

– Какие клубы из Англии интересовались Чаловым?

– Не могу называть, это неправильно.

– Но это топ-5?

– Да, есть и из топ-5. (Сергей Егоров).

Полностью интервью Шандора Варги - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/u-chalova-novye-agenty-chto-eto-znachit-1527911/

7
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ