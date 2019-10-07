Шамиль Тарпищев: «В том, что творится со «Спартаком», меньше всего виноваты тренеры»

Президент Федерации тенниса России, известный болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал последние неудачи красно-белых. 29 сентября с поста главного тренера был уволен Олег Кононов, игру 12-го тура против «Краснодара» (1:2) «Спартак» провел под руководством исполняющего обязанности Сергея Кузнецова. Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд и занимает 12-е место в таблице. По информации «СЭ», новым главным тренером команды станет Доменико Тедеско.

— Я вообще против поспешных решений, они же вообще этого тренера не рассматривали никогда прежде, — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. — И вдруг — пора брать. Для меня такие поспешные варианты неприемлемы. Если за ним не следили и просто положились на чье-то мнение, то для меня это выглядит абсурдно. В том, что творится со «Спартаком», меньше всего виноваты тренеры. В данном случае я не оправдываю Кононова. Тактическая схема не менялась, шли поражения одно за другим — это тоже абсурдно. В Краснодаре играли без сыгранной защиты, но выглядели неплохо.

Не все в порядке в плане того, что не было поиска технико-тактических вариантов, исходя из спортсменов. Состав перетасовали и выглядели в Краснодаре неплохо. Но если «Спартак» выигрывает чемпионат один раз за 16 лет — это вопрос организации системы руководства, а не подборки тренеров. Тренеры здесь всегда на последнем месте в том плане, что мимо их воли выбирают состав. Очень много посреднических звеньев, которые не позволяют тренеру вплетаться в конструкцию, когда он создает игру. Отпускают одних, берут других — это чехарда, она не зависит от тренера.