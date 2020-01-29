Шамиль Газизов: «Зенит» пока не принял решения по Круговому. Но весной он может уехать в Питер»

Защитник Данил Круговой отправился с «Зенитом» на второй сбор. Летом он перешел из «Уфы» в питерский клуб, но по соглашению сторон первую часть сезона провел в команде из столицы Башкирии. В декабре футболист перенес операцию по поводу мышечной травмы. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 6 матчей в премьер-лиге.

— По соглашению сторон Круговой может уже весной начать выступать за «Зенит», — сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов — Пока такого решения нет. Но если «Зенит» будет заинтересован в нем, то может расторгнуть арендный договор, и Круговой будет переведен. Его восстановление? Насколько я знаю, ему еще нужно время для полной реабилитации. Но точных сроков назвать не могу. В любом случае, если Данил начнет выступать за «Зенит», я буду только рад. Значит, мы хорошо поработали. (Виталий Айрапетов)