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Шамиль Газизов: «Уволить или принять отставку тренера — это всегда очень сложное решение»

06:43
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что смена тренера является сложным решением. После 11-го тура чемпионата России «Ахмат» отправил в отставку Рашида Рахимова, а «Спартак» — Олега Кононова.

— Уволить или принять отставку тренера — это всегда очень сложное решение, — цитируют «Известия» Газизова. — К этому должны прийти руководство клуба и сам наставник. Но практически всегда это продуманное решение. Безусловно, у нас ситуация с тренерскими отставками изменилась в лучшую сторону. Специалистам стали доверять гораздо больше. Радует, что в чемпионате нет прежней тренерской чехарды.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/927545/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/liga-po-spravedlivosti-pochemu-otstavki-v-rpl-startovali-tak-pozdno

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