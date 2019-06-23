Шамиль Газизов: "Стадион? Глава решает, а мы будем исполнять"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" слова врио главы Башкортостана Радия Хабирова, который сказал, что в Уфе не будет построен новый стадион. Политик добавил, что эти деньги лучше направить на другие нужды.

Ранее бывший глава региона Рустэм Хамитов разрешил клубу начать поиск места для строительства нового стадиона.

– Глава решает, а мы будет исполнять, – сказал Газизов. Придет время, построим стадион. Значит, оно еще не пришло. Как я могу реагировать? Руководство больше знает о финансовом положении Республики.

– Будете в дальнейшем продвигать идею?

– Наша задача работать и развивать футбол в Башкортостане, что мы и делаем. Футболом мальчишки стали заниматься больше. Готовятся кадры, в том числе тренерские. Время может прийти даже быстрее, чем мы думаем. Никаких глобальных вещей не произошло. (Арман Мкртчян)

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