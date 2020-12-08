Известный актер и болельщик «Спартака» Маклаков назвал глупостью отставку Газизова

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора красно-белых. Об этом московский клуб сообщил во вторник, 8 декабря.

— Есть заслуга Газизова в текущих успехах «Спартака»?

— Я считаю, что есть. То, что они сделали — это глупость, которая еще не раз аукнется.

— Возможны ли хорошие результаты у «Спартака», когда в клубе такая нестабильность?

— А разве были такие случаи, когда это влияло на результаты команды? По-моему, не было.

— То есть, на ваш взгляд, это несущественно?

— Я считаю, что-то, что произошло — это очень существенно. Одно дело, если бы это было направлено на улучшение в команде, но пока мы видим только результат раздумий и решение руководства убрать Газизова. Мы видим их поступок, а скоро увидим, как он аукнется. А аукнется он, как мне кажется, только в отрицательную сторону, потому что Газизов — один из очень редких профессионалов нашего футбола, который и так задыхается от непрофессиональных людей. И когда пришел Газизов, я был очень рад его приходу, потому что этот человек действительно может выстроить трансферную политику, обеспечить понимание игроков, в каком клубе они играют, и честь какого клуба защищают. Что будет дальше — не знаю. Впервые я пессимист в отношении будущего моего любимого клуба... Для меня этот сезон закончен. На мой взгляд очень много будет потерь, но это дело руководства, им за это и отвечать.

Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля 2020-го. Ранее он руководил «Уфой» на протяжении 8 лет.

(Алла Родкина)