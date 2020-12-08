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В «Спартаке» назвали причину увольнения Газизова

8 декабря 2020, 20:15
Шамиль Газизов (по центру). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов (по центру). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал отставку Шамиля Газизова с поста генерального директора красно-белых. Об этом стало известно во вторник, 8 декабря.

Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах.

Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов, — говорится в сообщении клуба.

— Что стало главной причиной увольнения Газизова спустя всего полгода работы? - вопрос Фетисову.

— Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента.

— Исполняющим обязанности гендиректора стал Евгений Мележиков. Клуб намерен искать полноценную замену Газизову?

— Он работает управляющим директором клуба и был приглашен для реализации инвестиционных программ клуба в связи с возросшей нагрузкой на этом направлении работы из-за приближающегося столетия «Спартака». В данный момент на него также возложены обязанности генерального директора. Дальнейшая структура управления и возможные кандидаты на должность гендиректора будут определяться позднее.

52-летний Газизов работал в «Спартаке» с июля 2020-го. Ранее менеджер руководил «Уфой» на протяжении 8 лет.

(Максим Алланазаров)

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