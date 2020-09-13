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Шамиль Газизов: «Сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами»

13 сентября 2020, 22:01
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итог дерби с ЦСКА (1:3) в 7-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Матч получился очень интересный и захватывающий, — сказал Шамиль Газизов. — Эмоции не самые лучшие из-за результата. После матча я зашел в раздевалку и сказал ребятам, что эта игра сделает нас чемпионами — если пройдем этот момент и поймем, чего хотим, то будем двигаться вперед. Я вижу изменения, они не такие мощные, но сдвиги есть. Надо потерпеть. Команда заслуживает, чтобы ее хвалили. (Севастиан Терлецкий)

ЦСКА — Спартак

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