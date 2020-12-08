Так мало, как Газизов, в «Спартаке» при Федуне не работал ни один гендир
Со дня официального назначения Шамиля Газизова на должность генерального директора «Спартака» до его увольнения прошел 151 день.
До него ни один из шести функционеров, трудившихся у красно-белых на этом посту в эпоху Леонида Федуна, не проработал меньше года.
Предыдущий «рекордсмен» по краткости пребывания в клубе — Томас Цорн, предшественник Газизова. Отставка немца произошла через 1 год и 54 дня после официального объявления о приходе в «Спартак».
Дольше всех функции гендира исполнял Валерий Карпин — 4 года и 127 дней.
Генеральные директоры «Спартака» при Леониде Федуне
|
Генеральный директор
|
Дата назначения
|
Дата увольнения
|
Время в должности
|
Валерий Карпин
|
08.08.2008
|
13.12.2012
|
4 года 127 дней
|
Сергей Родионов
|
02.06.2015
|
18.12.2018
|
3 года 199 дней
|
Сергей Шавло
|
30.08.2005
|
07.08.2008
|
2 года 342 дня
|
Роман Асхабадзе
|
02.02.2013
|
26.05.2015
|
2 года 113 дней
|
Юрий Первак
|
29.03.2004
|
21.07.2005
|
1 год 114 дней
|
Томас Цорн
|
14.05.2019
|
07.07.2020
|
1 год 54 дня
|
Шамиль Газизов
|
10.07.2020
|
08.12.2020
|
151 день
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