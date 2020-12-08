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Так мало, как Газизов, в «Спартаке» при Федуне не работал ни один гендир

8 декабря 2020, 21:05
Шамиль Газизов (слева). Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Шамиль Газизов (слева). Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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Со дня официального назначения Шамиля Газизова на должность генерального директора «Спартака» до его увольнения прошел 151 день.

До него ни один из шести функционеров, трудившихся у красно-белых на этом посту в эпоху Леонида Федуна, не проработал меньше года.

Предыдущий «рекордсмен» по краткости пребывания в клубе — Томас Цорн, предшественник Газизова. Отставка немца произошла через 1 год и 54 дня после официального объявления о приходе в «Спартак».

Дольше всех функции гендира исполнял Валерий Карпин — 4 года и 127 дней.

Генеральные директоры «Спартака» при Леониде Федуне

Генеральный директор

Дата назначения

Дата увольнения

Время в должности

Валерий Карпин

08.08.2008

13.12.2012

4 года 127 дней

Сергей Родионов

02.06.2015

18.12.2018

3 года 199 дней

Сергей Шавло

30.08.2005

07.08.2008

2 года 342 дня

Роман Асхабадзе

02.02.2013

26.05.2015

2 года 113 дней

Юрий Первак

29.03.2004

21.07.2005

1 год 114 дней

Томас Цорн

14.05.2019

07.07.2020

1 год 54 дня

Шамиль Газизов

10.07.2020

08.12.2020

151 день

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