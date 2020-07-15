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Шамиль Газизов: «Полностью поддерживаем Тедеско. Уже обсуждаем с ним трансферы»

15 июля 2020, 21:40
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото "СЭ"
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о взаимодействиях с главным тренером команды Доменико Тедеско.

— Общаюсь с Тедеско каждый день, мы его полностью поддерживаем, и он находится на правильном пути, — заявил он. — Конечно, мы с ним обсуждаем возможные трансферы, мы в работе, но сейчас он сосредоточен на игре с «Зенитом». Будем друг другу помогать. Все трансферы будут проходить в тишине. Бюджет команды в течение месяца будет принят, огромных изменений ждать не стоит. Будем достигать новых высот, которые были потеряны. (Севастиан Терлецкий)

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