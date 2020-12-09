«Тамбов» — «Спартаку»: «Как сыграть с вами, чтобы после матча гендиректора не меняли?»
10:49
Пресс-служба «Тамбова» отреагировала на уход из «Спартака» генерального директора Шамиля Газизова.
«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — говорится в посте «Тамбова» в Twitter.
@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли? pic.twitter.com/xDj6bOTFvt— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020
В клубе отметили, что предыдущий генеральный директор красно-белых, Томас Цорн также покинул «Спартак» после встречи с «Тамбовом». Московская команда уступила тамбовчанам (2:3) 4 июля 2020 года, Цорн был уволен 7 июня.
Газизов стал генеральным директором «Спартака» в июле 2020 года. Специалист покинул клуб во вторник, 8 декабря.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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