РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Спартаку»: «Как сыграть с вами, чтобы после матча гендиректора не меняли?»

10:49
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Пресс-служба «Тамбова» отреагировала на уход из «Спартака» генерального директора Шамиля Газизова.

«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — говорится в посте «Тамбова» в Twitter.

В клубе отметили, что предыдущий генеральный директор красно-белых, Томас Цорн также покинул «Спартак» после встречи с «Тамбовом». Московская команда уступила тамбовчанам (2:3) 4 июля 2020 года, Цорн был уволен 7 июня.

Газизов стал генеральным директором «Спартака» в июле 2020 года. Специалист покинул клуб во вторник, 8 декабря.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир