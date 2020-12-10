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Бышовец назвал возможные причины ухода Газизова из «Спартака»

10 декабря 2020, 12:13
Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец рассказал, почему, по его мнению, Шамиль Газизов покинул пост гендиректора «Спартака».

«Я думаю, что это рабочий момент. Говорить плохо или хорошо? Ну, наверное, надо говорить, о том, что спортивный или генеральный директор практически не влияет на результат, — цитирует Rusfootball Бышовца. — Он создает условия для работы главного тренера. Конечно, на него возложена ответственность и по вопросам комплектования команды. Но это опять же все то, что связано с главным тренером. Это согласовано. Потому что идет комплектование команды под требования главного тренера».

Также специалист высказался о трансферах полузащитника Остона Урунова и форварда Александра Кокорина.

По словам Бышовца, оба футболиста не смогли оправдать возложенные на них ожидания.

«Позволю себе маленький экскурс к Ильфу и Петрову: Остапов у нас нет, у нас есть что-то среднее между Остапом Бендером и Шурой Балагановым — таков в принципе уровень руководителей высшего и среднего звена в нашем футболе», — добавил специалист.

Газизов покинул «Спартак» во вторник, 8 декабря, спустя 151 день после назначения. На этом посту он сменил Томаса Цорна, который пробыл в московском клубе больше года.

«Спартак» после 17 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Дополнительная информация:

https://www.rusfootball.info/pliga/1146629884-byshovec-chto-to-srednee-mezhdu-ostapom-benderom-i-shuroy-balaganovym-takov-uroven-rukovoditeley-v-nashem-futbole.html

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