Бышовец назвал возможные причины ухода Газизова из «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец рассказал, почему, по его мнению, Шамиль Газизов покинул пост гендиректора «Спартака».

«Я думаю, что это рабочий момент. Говорить плохо или хорошо? Ну, наверное, надо говорить, о том, что спортивный или генеральный директор практически не влияет на результат, — цитирует Rusfootball Бышовца. — Он создает условия для работы главного тренера. Конечно, на него возложена ответственность и по вопросам комплектования команды. Но это опять же все то, что связано с главным тренером. Это согласовано. Потому что идет комплектование команды под требования главного тренера».

Также специалист высказался о трансферах полузащитника Остона Урунова и форварда Александра Кокорина.

По словам Бышовца, оба футболиста не смогли оправдать возложенные на них ожидания.

«Позволю себе маленький экскурс к Ильфу и Петрову: Остапов у нас нет, у нас есть что-то среднее между Остапом Бендером и Шурой Балагановым — таков в принципе уровень руководителей высшего и среднего звена в нашем футболе», — добавил специалист.

Газизов покинул «Спартак» во вторник, 8 декабря, спустя 151 день после назначения. На этом посту он сменил Томаса Цорна, который пробыл в московском клубе больше года.

«Спартак» после 17 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.