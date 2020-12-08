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Газизов не поедет со «Спартаком» на матчи против «Сочи» и «Зенита»

8 декабря 2020, 18:45
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в среду попрощается с командой.

Менеджер не поедет с игроками на матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» (12 декабря) и встречу 19-го тура против «Зенита» (16 декабря).

Ранее стало известно, что московский клуб может объявить об уходе Газизова сегодня или завтра. 52-летний функционер должен встретиться в ближайшее время с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров с 35 очками.

«Спартак» объявил об уходе Газизова

(Максим Алланазаров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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