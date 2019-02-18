Шамиль Газизов: "О подписании Вомбергара объявим во вторник"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал предстоящее подписание аргентинского нападающего словенской "Олимпии" Андреса Вомбергара. На данный момент 24-летний форвард находится в расположении башкирской команды и проходит медицинское обследование.

Вомбергар играл за "Олимпию" с 2017 года и провел за команду 34 официальных матча, в которых забил 15 мячей.

– Мы объявим о подписании футболиста только тогда, когда подпишем все документы. Пока рано говорить, – сказал Газизов.

– На сайте "Олимпии" было написано, что у вас есть договоренность.

– Договоренность есть, но он должен пройти медицинское обследование. После этого мы объявим.

– Когда это произойдет?

– Сегодня-завтра должны уже. Мы находимся в Испании, а в субботу и воскресенье здесь не работают, поэтому не могли провести полное медицинское обследование. Он прошел в пятницу определенные проверки и проходит сейчас. Если все будет хорошо, объявим во вторник.

– Ожидаются еще новости на вход или на выход?

– Пока рано что-то анонсировать. Через день-два может что-то произойти на выход. На вход вряд ли. (Арман Мкртчян)