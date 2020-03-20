Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» как отсрочки организациям, работающим в сферах культуры и спорта, по уплате налогов в связи с коронавирусом отразятся на текущей ситуации в клубе из Башкортостана.

— «Налоговые каникулы» помогут выправить финансовые проблемы в клубе?

— Для нас этой действительно очень хорошо. Мы весь день занимаемся этим, но пока, насколько я понял, этот указ еще не вступил в силу. Нам бы это дало послабления на определенный период. Если не надо будет платить НДФЛ и другие налоги, то это позволит немного сократить потери от простоя в чемпионате. Любая копейка сегодня — плюс.

— Обсуждали с иностранцами стабилизацию курса евро по контракту, учитывая резкое падение рубля?

— Пока нет. Пока команда в отпуске, но вскоре можем начать такие переговоры.

— В «Сьоне» расторгли контракты с несколькими игроками и уже удерживают часть зарплат. Допускаете такое в России?

— Надо действовать в правовом поле, иначе игроки обратятся в суд. Антикризисные решения нужно принимать всей лигой или даже совместно во всех чемпионатах. (Евгений Белоусов)