Шамиль Газизов: «Футбол не состоит из трансферов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:3) рассказал о трансферной политике красно-белых.

— Футбол не состоит из трансферов, — заявил Газизов. — Естественно, нам бы хотелось покупать игроков. Вы знаете, я не играю в ФИФУ по телевизору. Повторюсь, пока я здесь, переплат больше не будет.

Почему все время идет речь о переплатах? Пока нас не будут уважать, пока к нам не будут относиться не как к аборигенам, это не изменится. Надо терпеть и гнуть свою линию. Не могу сказать, что у нас это получится, но мы будет гнуть свою линию.

Мы видим, что уже сейчас в переговорах удается склонять на свою сторону. Пусть выскажутся наши коллеги с Запада, агенты и сами игроки, как с ними нужно разговаривать. Я уверен, что можно приобретать в Россию игроков без наценки. И я буду это делать! Мы в России тоже профессионалы и многое знаем о футболе.

Футбол не про движение на вход и выход. Надо во всеобщем восприятии футбола у нас чуть-чуть поменять это движение, тогда все будет нормально. (Севастиан Терлецкий)

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