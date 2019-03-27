Шамиль Газизов: "Евсеев поведет "Уфу" за собой"

Генеральный директор "Уфы" в разговоре с "СЭ" поделился мнением о назначении на пост главного тренера Вадима Евсеева. Накануне клуб из Башкирии уволил Дмитрия Кириченко. После 20 туров команда занимает 15-е место с 16-ю очками.

- Вадим Валентинович все доказал в качестве футболиста, и сейчас хорошо показывает себя на тренерском поприще, - заявил Газизов. - В "Уфе" мы делаем ставку на молодых российских специалистов. Мы верим в его умение, что он будет прогрессировать вместе с нами и поведет команду за собой. Все качества у него для этого есть.

- Штаб вашего клуба действительно усилил Евгений Перевертайло?

- Пока нет, через день-два будет решение по штабу, который сформирует главный тренер. Изменения точно будут.

Контракт с 43-летним Евсеевым подписан на два года. (Евгений Белоусов)

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