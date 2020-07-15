Шалимов поздравил игроков «Ахмата» с невылетом из РПЛ после разгрома от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ поделился впечатлениями о прошедшей игре. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Да не буду я говорить, что не получилось (в матче со «Спартаком»), хоть мы и проиграли со счетом 0:3. Результаты сложились так, что мы официально остаемся в РПЛ. Заработали это сами. Поговорили минуты три об этой игре в раздевалке... Решили задачу, которая изначально не стояла перед нашей командой. Ситуация была тяжелейшая. У нас, в общем, положительные эмоции. Ребят поздравил, обнял, и двигаемся дальше. Надо готовиться к следующей игре с «Краснодаром», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка.