Шалимов отреагировал на слова Кононова после матча с ЦСКА

Известный российский тренер Игорь Шалимов в своем Instagram прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Олега Кононова о защитнике команды Жиго, сделавшем дубль в матче с ЦСКА (2:1).

— Кононов-это прекрасно! Жиго лучший бомбардир Спартака! — написал Шалимов.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020