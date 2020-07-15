Шалимов никак не может обыграть «Спартак»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в шестой раз встретился со «Спартаком», в составе которого начинал игровую карьеру. 51-летний специалист пока не может победить красно-белых. На его счету две ничью (во главе «Уралана» и «Краснодара») и четыре неудачи. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Игоря Шалимова против «Спартака»:

Дата Клуб Шалимова Город Счет 19.04.2003 Уралан Элиста 1:2 29.09.2003 Уралан Москва 1:1 05.03.2017 Краснодар Краснодар 2:2 31.07.2017 Москва Москва 0:2 18.11.2017 Краснодар Краснодар 1:4 15.07.2020 Ахмат Москва 0:3

Итого: +0=2-4, мячи 5-14.