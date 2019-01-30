"Шахтеру" будет не хватать твоего характера". Срна пожелал удачи Ракицкому

Экс-защитник "Шахтера" Дарио Срна пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Ярославу Ракицкому, перешедшему в "Зенит". 29-летний украинец стал игроком петербургского клуба 28 января 2019 года.

- Мой друг, мы вместе провели много лет в "Шахтере"! Много побеждали, иногда проигрывали, но вне зависимости от результата всегда играли с азартом, с душой и сердцем! Ты многое сделал для "Шахтера", и это знают и ценят болельщики. Сегодня ты переходишь в другой клуб, но если оглянуться, тебе есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться!

Ты можешь честно и открыто смотреть людям в глаза, и за это тебя уважают, любят и всегда будут уважать и любить. Ты один из лучших и самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось играть вместе! И я тебе желаю, чтобы ты продолжал получать удовольствие от футбола и радовал своих болельщиков! "Шахтеру" будет не хватать твоей преданности, твоего сильного и неуступчивого характера! Удачи, брат! - по-русски написал Срна в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Ракицкий провел 11 матчей за "Шахтер" в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Все о чемпионате России - здесь