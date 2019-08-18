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Сэйв дня! Лещук спас ворота «Динамо» после удара Антона Миранчука со штрафного

18 августа 2019, 20:17
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На 49-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» вратарь хозяев Игорь Лещук в прыжке отбил удар со штрафного хавбека гостей Антона Миранчука.

Миранчук пробил в левый угол ворот «Динамо», а Лещук отразил удар на угловой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Динамо — Локомотив

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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