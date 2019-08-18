Сэйв дня! Лещук спас ворота «Динамо» после удара Антона Миранчука со штрафного
18 августа 2019, 20:17
На 49-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» вратарь хозяев Игорь Лещук в прыжке отбил удар со штрафного хавбека гостей Антона Миранчука.
Миранчук пробил в левый угол ворот «Динамо», а Лещук отразил удар на угловой.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
ЛЕЕЕЕЩУУУУУК! Шикарное спасение после удара Антона Миранчука pic.twitter.com/08uDWarDxX— Fcdin.com (@fcdincom) August 18, 2019
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
проголосовало: 14392Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи