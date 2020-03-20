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Сейду Думбья не против вернуться в ЦСКА

20 марта 2020, 21:36
Сейду Думбья. Фото Александр Федоров, "СЭ" Сейду Думбья. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сейду Думбья. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий Сейду Думбья, ранее выступавший за швейцарский «Сьон», отметил, что может вернуться в ЦСКА.

— Дорогой друг, я фанат ЦСКА. Сможешь ли ты вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда будем рады видеть тебя в команде, — написал один из пользователей в Instagram под постом Думбья.

— Почему бы и нет, это возможно, — ответил футболист, добавив смайлик.

Напомним, что ранее президент «Сьона» Кристиан Константин решил в одностороннем порядке урезать зарплаты игрокам, так как чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

Сейду Думбья был одним из тех, кто решил не подписывать данный контракт, поэтому клуб прислал уведомление о расторжении контракта.

Training time ??? l'heure d'entra?nement ??

Публикация от D'S88 (@doumbia.seydou)

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