Сейду Думбья не против вернуться в ЦСКА
20 марта 2020, 21:36
Нападающий Сейду Думбья, ранее выступавший за швейцарский «Сьон», отметил, что может вернуться в ЦСКА.
— Дорогой друг, я фанат ЦСКА. Сможешь ли ты вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы помним тебя и всегда будем рады видеть тебя в команде, — написал один из пользователей в Instagram под постом Думбья.
— Почему бы и нет, это возможно, — ответил футболист, добавив смайлик.
Напомним, что ранее президент «Сьона» Кристиан Константин решил в одностороннем порядке урезать зарплаты игрокам, так как чемпионат приостановлен из-за коронавируса.
Сейду Думбья был одним из тех, кто решил не подписывать данный контракт, поэтому клуб прислал уведомление о расторжении контракта.