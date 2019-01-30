Сестра Ракицкого: "Брат, ты легенда! Где ты, там победы!"

Дарья Ракицкая, являющаяся сестрой новичка "Зенита" Ярослава Ракицкого, посвятила защитнику трогательный пост в своем Инстаграме. 29-летний украинец перешел в петербургский клуб из "Шахтера" 28 января 2019 года.

- "Шахтер" - клуб, где воплощаются мечты. Как нелегко ты пробивался в академию "горняков", сколько было преград, но ты победил! Ты прошел все ступеньки, чтобы стать игроком первой команды.

С первых матчей Мирча Луческу доверил тебе место в основном составе, где Ярослав Ракицкий стал незаменимым. Ты оправдал доверие - стал ежегодно добывать с командой золото. Только золото.

Эти эмоции не описать... Брат, ты чемпион, ты легенда! Там где ты, там победы! Все получится! - написала Дарья Ракицкая в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Ракицкий провел 11 матчей за "Шахтер" в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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