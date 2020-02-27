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Сергею Семаку исполнилось 44 года

09:00
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Сегодня 44 года исполняется первому человеку в истории отечественного футбола, выигрывавшему чемпионат России в качестве игрока и тренера, Сергею Семаку.

Семак — единственный игрок, который становился чемпионом России в составе трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита».

В общей сложности бывший полузащитник является пятикратным чемпионом России, четырехкратным вице-чемпионом страны, обладателем Кубка России, а также бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.

Также Семак выступал за «Асмарал», «ПСЖ» и «Москву».

В качестве главного тренера специалист работал в «Зените» и «Уфе», а также был помощником Фабио Капелло и Леонида Слуцкого в сборной России. С петербургским клубом он стал чемпионом России-2018/19.

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