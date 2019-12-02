Сергей Ткачев рассказал о своей травме

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев после победы над ЦСКА (1:0) рассказал, почему был заменен. Хавбек покинул поле из-за травмы.

— Почему вас заменили?

— Задней (поверхности бедра, — прим. «СЭ») небольшое повреждение, — ответил Ткачев. (Ярослав Сусов)

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