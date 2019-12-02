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Сергей Ткачев рассказал о своей травме

2 декабря 2019, 21:53
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Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев после победы над ЦСКА (1:0) рассказал, почему был заменен. Хавбек покинул поле из-за травмы.

— Почему вас заменили?

— Задней (поверхности бедра, — прим. «СЭ») небольшое повреждение, — ответил Ткачев. (Ярослав Сусов)

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«Зенит»
57.1%
«Локомотив»
9.6%
«Ростов»
7.0%
«Краснодар»
4.4%
ЦСКА
14.1%
Все же кто-то другой
7.7%
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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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