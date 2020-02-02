Сергей Ткачев: «Приятно заглядывать в турнирную таблицу»

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев поделился своими ожиданиями от весенней части сезона-2019/20. После 19 туров туляки идут на 6-м месте в таблице с 25 очками.

Было очень обидно пропустить два заключительных тура первой части чемпионата. Но парни большие молодцы, что сумели дважды победить, и год мы завершили на шестой строчке. Приятно заглядывать в турнирную таблицу. При этом отрыв от преследователей небольшой, но весной из лидеров нам играть только с «Ростовом», а также со «Спартаком». Я считаю, что все соперники нам по зубам, и мы должны брать в играх с равными себе максимальное количество очков. Будет интересно.

— В новом году нам ждать голевых свершений от Сергея Ткачева?

— Да, в первой части сезона не все получилось в плане забитых мячей. Ждал от себя большего. Имел много моментов, где должен был забивать. Но тут нужно предъявлять претензии только себе. Постараюсь ударно начать 2020 год. Да и про голевые передачи тоже не стоит забывать, нужно не только Артема Дзюбу, но и снабжать пасами нашего замечательного форварда Женю Луценко.