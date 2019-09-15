Сергей Терехов: «Легких игр у нас нет, поэтому пенальти помогло нам победить»

«Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов прокомментировал результат матча 9-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:1).

— Легких игр у нас нет, поэтому пенальти помогло нам победить. Честно, не видел еще повтора, это было вне моего поля зрения. Но если говорят, что было, то значит назначили справедливо, — приводит слова Терехова официальный сайт «Оренбурга».

Конечно, хотелось как можно раньше решить исход матча, но получилось как получилось. Главное, что выиграли.

«Рубин» — команда хорошая, играющая. Со своим стилем игры. Очень сильно отличается от всех других в нашем чемпионате: комбинирует, старается выходить низом. Мне понравилась.

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