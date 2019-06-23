Сергей Степашин: "Зачем нужно было строить столько стадионов, когда есть "Лужники"

Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о целесообразности строительства большого количества стадионов в Москве.

– В "Лужниках" в футбол почти не играют, – цитирует "Комсомольская правда" Степашина. – Как заполнить эту большую спортивную арену? Не знаю. Для меня это большой вопрос. Я вообще не знаю, зачем нужно было строить столько стадионов, когда есть "Лужники". Раньше там играл "Спартак", до этого – "Торпедо". Это как раз вопрос неэффективного использования бюджетных средств, с моей точки зрения.

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