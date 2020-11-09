Сергей Силкин: «Динамо» теперь может попасть в Лигу чемпионов"

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в беседе с «СЭ» оценил перспективы команды после прихода Сандро Шварца на пост главного тренера.

— «Динамо» начало выигрывать. Какие перспективы у команды в сезоне?

— Если такая игра будешь продолжаться, то перспективы — это место в тройке РПЛ. Что касается Лиги чемпионов, тот тут все зависит от того, как играть будут, и от соперников. Потому что за Лигу чемпионов будут бороться не только «Динамо», «Зенит» и ЦСКА, но и «Спартак», «Локомотив», плюс еще и «Краснодар».

— Есть ли опасения, что за этой чередой побед пойдут неудачи?

— Зачем думать о неудачах? Нужно думать, чтобы улучшать игру. «Динамо» сейчас отличается от других команд легкостью, свежестью и желанием играть. Я все-таки скажу, что Сергей Вадимович Степашин озвучил клубную политику — все хотят видеть команду атакующую. Сейчас она и показывает этот атакующий футбол. Это говорит о том, что по весне у команды был огромный резерв сил, которым не воспользовались, поэтому игра была такая, не очень яркая. Сейчас еще и пришли молодые игроки. От побед команда психологический растет, футболисты окрыляются и не случайно, что несколько человек попало в заявку тренера сборной. Из серой команды никогда не будут привлекать игроков.

— Какая сейчас стоит главная задача перед командой?

— Я думаю, что продолжать играть в тот футбол, который приносит очки, настроение и удовольствие болельщикам. (Екатерина Звенигородская)

После прихода немецкого тренера «Динамо» одержало три победы подряд: над «Сочи» (3:1), «Тамбовом» (2:1) и «Локомотивом» (5:1). После 14-и туров Тинькофф РПЛ москвичи занимают четвертое место с 26-ю очками. Лидирует ЦСКА — 31 балл.