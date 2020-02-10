Сергей Семак: «Жаль, что мы не вышли в евровесну, нам всем туда хочется»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку выступлению команды в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о том, станет ли сине-бело-голубым легче в чемпионате после вылета из еврокубков.

— Не думаю, что будет проще или сложнее, — сказал Семак в эфире «Россия 24». — На осеннем этапе мы играли с «Бенфикой», потом с «Лионом», потом со «Спартаком». График был плотный, но он не мешал нам играть и показывать неплохие результаты. Неприятно, что мы не вышли в евровесну, нам всем туда хочется. Всем хочется меньше тренироваться, находиться на сборах. С одной стороны, мы можем ничего не форсировать, но футболисты испытывают дополнительный стресс от сборов. Конечно, мы надеялись на лучше, но... Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда.