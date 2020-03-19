Сергей Семак: «Зенит» выступает за доигровку чемпионата России»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как будут определять чемпиона России из-за приостановки турнира.
Руководство РПЛ приостановило проведение матчей до 10 апреля.
— Пока сохраняется теоретическая возможность довести турнир РПЛ до конца, будем верить в лучшее. Мы за доигровку.
— Не хотите, чтобы чемпионство «Зенита» по итогам только 22 туров, считали неполноценным?
— Дело не в том, полноценное или неполноценное. Здесь на первый план выходит элементарная справедливость. Нужно использовать все шансы, чтобы провести все матчи. Когда поймем, что не получится завершить сезон, тогда и надо рассматривать другие варианты.
— По вашим ощущениям, чемпионат доиграем?
— С переносом Евро на 2021 год появилось время летом. Надеюсь, доиграем. (Вячеслав Короткин)