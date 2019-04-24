Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Динамо" в матче 25-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что такой результат является заслуженным.

- Команда соперника очень хорошо оборонялась и числом, и умением, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Сложно вскрывать глубокую оборону. Во втором тайме чуть изменили игру, стало побольше моментов. Это заслуженная победа. Сейчас все матчи сложные.

У "Динамо" свои задачи, у нас - свои. Обе команды играли на максимуме. Второй тайм мне больше понравился. Это заслуженная трудовая победа. Было тяжело и физически: у нас есть опытные футболисты, которым сложно играть по три матча в неделю. Где-то то через "не могу" смогли дожать соперника. Они тоже подустали - без мяча сложно работать. Мы могли еще забить.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.

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