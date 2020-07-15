РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Семак: «Я против расширения лиги»

15 июля 2020, 23:02
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Оренбургом» (4:1) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России прокомментировал предложение главного тренера гостей Константина Парамонова расширить премьер-лигу. После этого поражения «Оренбург» занял последнее место и вылетел в ФНЛ.

— Тренер «Оренбурга» предложил расширить лигу. Какая позиция у вас по поводу чемпионата?

— Не поддерживаю предложение расширить лигу. Нам нужно будет завершать следующий сезон до 15 мая. Некуда будет дополнительные матчи встраивать. Вот если бы у нас был полноценный сезон без влияния коронавируса и Евро, то, возможно, было бы такое. Но сейчас я не представляю, где найти даты. По чемпионату мое мнение не изменилось — прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было разобраться с медрегламентом, чтобы для всех были равные условия. На мой взгляд, неправильно когда регионы решают, кого изолировать, а кого нет. Должны были появиться единые правила, нужно было договариваться с Роспотребнадзором. Надо было понять, кто в группе риска, кто контактное лицо. Это лежало на поверхности. Медицинский протокол несправедлив. (Гоша Чернов)

Зенит — Оренбург

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30974
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир