Сергей Семак стал жертвой мошенников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перевел крупную сумму денег мошенникам. Об сообщила его супруга Анна.

«Не так давно мой муж получил сообщение по What's App от бывшего партнера по команде, — написала Анна Семак в Instagram. — Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце — одна надежда на тебя». Сергей перевеел крупную сумму, абонент его заблокировал.

Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове — подделать бумаги ничего не стоит».

Ранее Анна Семак рассказывала о том, что ее муж половину заработка жертвует больным и малоимущим.