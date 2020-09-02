Сергей Семак стал жертвой мошенников
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перевел крупную сумму денег мошенникам. Об сообщила его супруга Анна.
«Не так давно мой муж получил сообщение по What's App от бывшего партнера по команде, — написала Анна Семак в Instagram. — Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце — одна надежда на тебя». Сергей перевеел крупную сумму, абонент его заблокировал.
Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарный Паша, отважно спасающий зверей у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове — подделать бумаги ничего не стоит».
Ранее Анна Семак рассказывала о том, что ее муж половину заработка жертвует больным и малоимущим.
Почему я игнорирую призывы о помощи. Вчера произоше?л вопиющии? случаи?. Ваня дрожащими руками передал мне телефон. Мама его друга опубликовала пост, из которого было ясно, что 1 сентября мальчик попал под машину. Описание травм страшное, на операцию по спасению жизни срочно требовалось 500.000 рублеи?. Если что-то и смутило меня в тексте, зная Яну лично, я списала это на состояние шока от внезапно нахлынувшего горя. Пока разбиралась с переводом, Ваня отправил Яне сообщение в мессенджере, и она тут же ответила, что аккаунт взломали, все ложь. Естественно, друзья незамедлительно откликнулись, начали переводить деньги, а о том, что она почувствовала, когда ее ребе?нка использовали в преступнои? схеме, говорить излишне. Скрин поста в карусели. Теперь немного о методах воздеи?ствия мошенников. Первое правило — срочность. Второе — манипуляции — «Я все верну, стою на коленях!», «Здравствуи?те, я инвалид!» — из позиции жертвы просить можно все, что угодно. Не так давно мои? муж получил сообщение по What's App от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такои?: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое? доброе сердце — одна надежда на тебя.» Сергеи? переве?л крупную сумму, абонент его заблокировал. Слабослышащие и еле дышащие кошечки, легендарныи? Паша, отважно спасающии? звереи? у обочины, сборы, на которые есть всего три дня, стучимся во все двери. Как только просишь документы начинается заминка, но иногда и документы наготове — подделать бумаги ничего не стоит. В настоящее время существует множество благотворительных организации?, фондов, берущих под свое? крыло тех, кто оказался в беде. Они проверяют документы, встречаются с родителями, публикуют подробные отчеты и выступают гарантом безопасности. Хочется помогать там, где все прозрачно и по-честному. Расскажите о мошеннических схемах, в которые попадали вы. Предупредите других об опасности и будьте бдительны.