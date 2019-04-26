Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" прокомментировал слова известного комментатора Геннадия Орлова. Орлов, комментируя игру петербуржцев против "Краснодара" (3:2), сравнил их манеру игры с "Аяксом".

– Геннадий Орлов недавно сравнил "Зенит" с "Аяксом" в прессинге. Согласны с этим? – вопрос Семаку.

– Конечно, мы работаем над прессингом, понимаем, в каких матчах он имеет большое значение. Но сравнивать нас с "Аяксом" нельзя, сейчас по уровню это разные команды. За них можно только порадоваться, они прошли очень далеко и совершенно заслуженно. Мы делаем то, что можем, в обстоятельствах, которые есть. (Егор Бычков)

Матч "Зенит" - "Крылья Советов" состоится 28 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени.

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