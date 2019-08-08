Сергей Семак: "Смольников готов сыграть с "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 5-го тура премьер-лиги с "Динамо", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Как изменилось "Динамо"?

– Это организованная команда. Стала играть более агрессивно и встречать соперников выше. Работоспособность, дисциплина, умение обороняться... С появлением новых игроков у "Динамо" появилось большее разнообразие в атаке. Команда стала сильнее, на мой взгляд. Нас ждет очень трудный матч.

– Готов ли сыграть Смольников?

– Готов играть, да. Он провел два занятия перед прошлой игрой после длительной паузы. Сейчас он всю неделю тренируется, все хорошо, он готов играть на сто процентов.

– Барриос в одной желтой карточке от дисквалификации. Как решать эту проблему?

– Не вижу в этом проблемы. Он играет агрессивно, жестко. При этом также случается, что он получает предупреждения, ничего страшного. Конечно, не хочется терять его на какие-то матчи, но это не вопрос недисциплинированности, а манера его игры и реакция арбитров на какие-то эпизоды. Если получит дисквалификацию – будет играть кто-то другой.

– Шаронов на днях назвал вас лучшим другом среди тренеров. Хохлов тоже ваш друг. Есть ли тут какой-то подтекст перед матчами с друзьями?

– Интриг точно нет. Да и подтекста тоже. И Дима Хохлов, Рома Шаронов – друзья в жизни на протяжении многих лет. Но жизнь – это жизнь, а работа – это работа. Я очень рад, что у Димы Хохлова появилась возможность приглашать игроков которые ему нужны. Рома Шаронов прекрасно дебютировал. Я радуюсь их успехам, но всем нужна победа. Но игры никак не отражаются на наших отношениях вне футбола.