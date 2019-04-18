12:20 18 апреля | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Сложно психологически все время находиться на первом месте"

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Главный тренер "Зенита" перед матчем с "Краснодаром" ответил на вопрос, присутствует ли психологическое давление на команду.

– "Зенит" установил рекорд по голам со стандартов. Кто отвечает за штрафные в тренерском штабе? – вопрос Семаку.

– У нас есть разделение по функциям в плане анализа и подготовки. В остальном садимся все вместе и обсуждаем перед каждым матчем розыгрыши, которые пробуем перенести в игру. Всегда пытаемся тренировать стандарты. Если нет недельного цикла, это делать чуть сложнее. Сейчас стандарты получаются лучше, чем в начале сезона.

– Практически каждый тур преследователь меняется. Вас это интересует, или вы вниз не смотрите?

– Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте, догонять всегда проще. У нас достаточно сложный календарь: три матча с конкурентами на выезде, определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно, всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели – несмотря на то, кто на втором месте. (Егор Бычков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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