Сергей Семак: "Самый опасный игрок "Краснодара"? Выделить можно практически всех"

Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции перед матчем с "Краснодаром" дал оценку игрокам соперника.

– Согласны с тем, что сейчас у "Краснодара" есть спад в качестве игры? – вопрос Семаку.

– Я говорил, что любая серия рано или поздно начинается и заканчивается. Есть круг команд, борющихся за чемпионство, и в определенный отрезок кто-то показывает более результативную игру. Это нормально – без спадов пройти невозможно.

– Самый опасный игрок "Краснодара"?

– Выделил бы отдельно работу селекционной службы и руководства по выстраиванию команды. Футболисты подбираются по абсолютно понятным требованиям.

Мне нравятся центральные защитники – Мартынович и Спайич действуют очень надежно в обороне. В атаке выделю Газинского – он играет большую роль в переходе в атаку. Перейра – вне конкуренции по количеству и качеству обостряющих передач в чемпионате России, это топ-игрок. У Классона есть дриблинг и нестандартные действия, Вандерсон набрал хорошую форму, адаптировался к команде, прекрасно обыгрывает один в один. Выделить можно практически всех.

– Каборе дисквалифициован. Это плюс или минус?

– Шарль – один из лучших на этой позиции в чемпионате, прекрасно играет на перехватах и подборах, хорошо читает игру. Это игрок, который украшает наш чемпионат.

Его отсутствие скажется в более атакующую сторону: там может сыграть Перейра, лучший игрок РПЛ по качеству и продуктивности передач. Как повлияет на оборону сложно сказать, потому что Газинский тоже является лидером. (Егор Бычков)